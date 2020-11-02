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  • 2 ноябрь 2020 18:43
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Фото. Опубликованы уникальные снимки первой мечети, построенной в Самарканде

Фонд Ислама Каримова опубликовал уникальные снимки первой мечети, построенной в Самарканде. Это мечеть Хазрат Хизр, а фото сняты в 1967 году.

 

Фото. Опубликованы уникальные снимки первой мечети, построенной в Самарканде

 Фото. Опубликованы уникальные снимки первой мечети, построенной в Самарканде

 Фото. Опубликованы уникальные снимки первой мечети, построенной в Самарканде

 

Мечеть была воздвигнута в VIII веке нашей эры под покровительством Кутейбы ибн Муслима. Поскольку мечеть находится на наиболее возвышенной части города, с айвана открывается прекрасный панорамный вид Самарканда с куполами и минаретами площади Регистан и архитектурным комплексом Биби Ханум.

 

Здание мечети неоднократно перестраивалось. Нынешнее здание было построено на древнем фундаменте в середине XIX века и в последующие годы здесь проводились ремонтные и реставрационные работы. Мечеть включена в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

3 сентября 2016 года на территории мечети Хазрат Хизр был похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

 

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