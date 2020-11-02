Более 95 % самаркандацев работают за границей нелегально

Обнародованы данные о работающих за границей самаркандцах.

Как сообщает телеграмм – канал «Янги Узбекистон» в настоящее время за пределами страны работают более 252 тысяч жителей Самаркандской области. Из них легально занимаются трудовой деятельностью лишь 4, 3 % человек.

Среди зарабатывающих на жизнь за границей самаркандцев 29% составляют женщины. Среди гастарбайтеров 30 % - это граждане от 16 до 30 лет. Значительная часть трудовых мигрантов из Самаркандской области работают в Российской Федерации. Далее идут Казахстан, Турция, Южная Корея и другие страны.

Значительная часть самаркандцев за пределами страны работают в сфере строительства (почти 60%). Далее идут промышленные предприятия, сельское хозяйство и другие сферы.