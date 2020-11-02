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  • 2 ноябрь 2020 11:52
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Более 95 % самаркандацев работают за границей нелегально

Обнародованы данные о работающих за границей самаркандцах.

 

Более 95 % самаркандацев работают за границей нелегально

 

Как сообщает телеграмм – канал «Янги Узбекистон» в настоящее время за пределами страны работают более 252 тысяч жителей Самаркандской области. Из них легально занимаются трудовой деятельностью лишь 4, 3 % человек.

 

Среди зарабатывающих на жизнь за границей самаркандцев 29% составляют женщины.  Среди гастарбайтеров 30 % - это граждане от 16 до 30 лет. Значительная часть трудовых мигрантов из Самаркандской области работают в Российской Федерации. Далее идут Казахстан, Турция, Южная Корея и другие страны.

 

Значительная часть самаркандцев за пределами страны работают в сфере строительства (почти 60%). Далее идут промышленные предприятия, сельское хозяйство и другие сферы.


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