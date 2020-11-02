 Торжественное открытие новой гостиницы в Самарканде

1 ноября текущего года состоялось торжественное открытие новой гостиницы в Марокканском стиле под названием «Sumaya». На церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, который оценил проделанную работу и пожелал процветания в деятельности гостиницы.

Следует отметить, что отель включает в себя 25 номеров на 55 человек. Из них 4 полулюкс, 1 люкс, 20 стандартных номеров. В отеле также имеется ресторан для оказания дополнительных услуг.

Таким образом, в гостинице предусмотрены все необходимые условия для приёма местных и иностранных туристов, сообщила пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.