В Самарканде изъято свыше 18000 пиротехнических средств

30 октября таможенниками Самаркандской области изъято свыше 18000 пиротехнических средств. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль Gentra, в котором находилось 18 600 единиц пиротехники. За рулем автомобиля находился гражданин М.О. В настоящее время дело расследуется таможенными органами.

Для сведения, в соответствии со статьей 1851 Кодекса об административных правонарушениях незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование пиротехнических изделий, а равно незаконный ввоз (вывоз) в Республику Узбекистан или сбыт пиротехнических изделий влечет наложение штрафа от пяти до двадцати базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.