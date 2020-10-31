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  • 2 ноябрь 2020 10:50
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В Самарканде изъято свыше 18000 пиротехнических средств

30 октября таможенниками Самаркандской области изъято свыше 18000 пиротехнических средств. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль Gentra, в котором находилось 18 600 единиц пиротехники. За рулем автомобиля находился гражданин М.О. В настоящее время дело расследуется таможенными органами.

 

В Самарканде изъято свыше 18000 пиротехнических средств

 

Для сведения, в соответствии со статьей 1851 Кодекса об административных правонарушениях незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование пиротехнических изделий, а равно незаконный ввоз (вывоз) в Республику Узбекистан или сбыт пиротехнических изделий влечет наложение штрафа от пяти до двадцати базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.


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