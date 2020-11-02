» » » Центральные стадионы Самарканда и Андижана будут называться «Афросиаб Арена» и» Бобур Арена» соответственно
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  • 2 ноябрь 2020 10:45
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Центральные стадионы Самарканда и Андижана будут называться «Афросиаб Арена» и» Бобур Арена» соответственно

В течение 2 месяцев будет проведен опрос среди населения, и крупнейшим спортивным объектам в регионах будут присвоены имена исторических личностей, оставивших после себя след в истории и спорте Узбекистана.

 

Центральные стадионы Самарканда и Андижана будут называться «Афросиаб Арена» и» Бобур Арена» соответственно

 

Это закреплено в Указе Президента о пропаганде здорового образа жизни от 31 октября.

 

Постановлением до 1 января 2021 года будут внесены изменения и дополнения в утвержденные градостроительные нормы строительства новых многоэтажных жилых домов в регионах, которые предусматривают:

•  Организацию стоянок для велосипедов и создание современных спортивных площадок (в том числе тренировочных) в соответствующих помещениях организаций и офисов, с учетом количества населения и месторасположения жилья;

•  строительство «Дорог здоровья» для автомобильных дорог, пешеходов и велосипедистов, соединяющих махалли, села, районы и города;

•  строительство удобных переходов для населения на дорогах с интенсивным движением и на крупных транспортных переездах.


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