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  • 19 октябрь 2020 17:00
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В Самарканде откроется новый молл

В Самарканде откроется новый молл

В Самарканде возводится многопрофильный торговый центр под названием Ko'ksaroy avto mall, пишет УзА.


Состоялась церемония заложения первого камня.


Соглашение подписали хоким области Э. Турдимов и учредитель проекта, руководитель ООО "Нурли келажак ишонч сервис" А. Каюмов.


"Общая площадь комплекса - четыре гектара, а многопрофильного торгового центра - 120 квадратных метров. Запланировано строительство 2 200 магазинов. В результате введения в действие торгового комплекса общей стоимостью 100 миллионов долларов будет обеспечена занятость 10 тысяч человек; 65 миллионов долларов выделено на возведение торгового комплекса, 35 миллионов долларов - на возведение высокотехнологичного предприятия по производству строительных материалов", - заявил Каюмов.


Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на первый квартал 2022 года.


В Самарканде откроется новый молл


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