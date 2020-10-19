В Самарканде откроется новый молл





Состоялась церемония заложения первого камня.





Соглашение подписали хоким области Э. Турдимов и учредитель проекта, руководитель ООО "Нурли келажак ишонч сервис" А. Каюмов.





"Общая площадь комплекса - четыре гектара, а многопрофильного торгового центра - 120 квадратных метров. Запланировано строительство 2 200 магазинов. В результате введения в действие торгового комплекса общей стоимостью 100 миллионов долларов будет обеспечена занятость 10 тысяч человек; 65 миллионов долларов выделено на возведение торгового комплекса, 35 миллионов долларов - на возведение высокотехнологичного предприятия по производству строительных материалов", - заявил Каюмов.





Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на первый квартал 2022 года.



