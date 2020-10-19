 В Самаркандской области сдали в эксплуатацию мост, соединяющий три района

Проектная стоимость моста, соединяющего Самаркандский, Акдарьинский и Джамбайский районы, составила 3,5 млрд сумов.

Достойным подарком для горожан ко Дню Самарканда сталовведение в эксплуатацию нового моста через реку Акдарья, протекающую по территории махалли «Ширин» в Самарканде.





Путепровод будет соединять три района области- Самаркандский, Акдарьинский и Джамбайский.

«Мост, построенный Самаркандским унитарным предприятием по регулярному использованию автомобильных дорог стоимостью 3,5 млрд сумов, имеет длину 90 метров, ширину 7,5 метров и может перевозить до 100 тонн груза»,-отметили в областной администрации.

Территория вокруг моста полностью благоустроена, украшена декоративными деревьями и цветами. Кроме того, установлено 15 столбов для ночного освещения.