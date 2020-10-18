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  • 19 октябрь 2020 11:56
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Сдано в эксплуатацию современное здание Самаркандского городского центра госуслуг

В День Самарканда для горожан было создано еще одно удобство - сдано в эксплуатацию современное здание городского Центра государственных услуг.

 

Сдано в эксплуатацию современное здание Самаркандского городского центра госуслуг

 Сдано в эксплуатацию современное здание Самаркандского городского центра госуслуг

 

Новое здание центра было построено ООО «Каюмов Строй Инвест» на основе государственно-частного партнерства. Здание оснащено новейшей информационной техникой. В центре, состоящем из 2 этажей, система электронной очереди отображается на 18 мониторах, прозрачность - главный критерий при оказании услуг в 36 окошках приема.


В здании центра, отвечающем современным требованиям, созданы все условия для посещения горожан. Здесь также есть ЗАГС, кабинет премьер-министра для приема предпринимателей, офисы для инвесторов и юристов, нотариальная и страховая конторы, касса банка, пункт обмена водительских прав. Отдельный уголок отведен книголюбам. В зале ожидания создана небольшая книжная полка, где горожане могут почитать шедевры мировой и узбекской литературы.

 

Сдано в эксплуатацию современное здание Самаркандского городского центра госуслуг

 Сдано в эксплуатацию современное здание Самаркандского городского центра госуслуг

 

На церемонии открытия здания приняли участие глава областной администрации Э. Турдимов и директор Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции У. Мухаммадиев.


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