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  • 19 октябрь 2020 11:38
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Заложен фундамент для строительства торгового центра, который, как ожидается, станет единственным в Центральной Азии

Заложен первый камень в строительство торгового центра «Ko‘ksaroy Auto Mall». Говоря о его значении и потенциале, хоким региона Эркинжон Турдимов отметил, что он будет уникальным в Центральной Азии.

 

Заложен фундамент для строительства торгового центра, который, как ожидается, станет единственным в Центральной Азии

 Заложен фундамент для строительства торгового центра, который, как ожидается, станет единственным в Центральной Азии

 Заложен фундамент для строительства торгового центра, который, как ожидается, станет единственным в Центральной Азии

 Заложен фундамент для строительства торгового центра, который, как ожидается, станет единственным в Центральной Азии

 

Отмечается, что торговый центр, который будет построен на площади в 4 гектара, будет стоить около 100 миллионов долларов. Здесь будет построено 2200 розничных магазинов. С запуском комплекса будет создано 10 тысяч новых рабочих мест.


Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2022 года.


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