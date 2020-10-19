 Заложен фундамент для строительства торгового центра, который, как ожидается, станет единственным в Центральной Азии

Заложен первый камень в строительство торгового центра «Ko‘ksaroy Auto Mall». Говоря о его значении и потенциале, хоким региона Эркинжон Турдимов отметил, что он будет уникальным в Центральной Азии.

Отмечается, что торговый центр, который будет построен на площади в 4 гектара, будет стоить около 100 миллионов долларов. Здесь будет построено 2200 розничных магазинов. С запуском комплекса будет создано 10 тысяч новых рабочих мест.





Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2022 года.