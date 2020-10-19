Умер хоким Каттакурганского района

Хоким Каттакурганского района Самаркандской области Азамхон Бахромов скончался на 60-м году жизни.

Причина смерти пока не сообщается.

Аъзамхон Бахрамов родился 12 января 1960 года в Галляаральском районе Джизакской области. В 1986 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический институт). Награжден орденом «Шухрат» в 2004 году.

Он возглавлял Каттакурганский район с 2017 года. До этого также руководил Кушрабатским районом, работал советником директора частного предприятия «Элит Фаворит» в Ташкенте.

Аъзамхон Бахрамов в 2006—2008 годы занимал должность исполняющего обязанности хокима Самаркандской области, первого заместителя хокима области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства (2005−2006), председателем правления ГАО «Узбекенгилсаноат» (2003−2005), председателем правления Комитета по демонополизации и развитию конкуренции (2001−2003), первым заместителем министра макроэкономики и статистики (2001), заведующим секретариата премьер-министра (2000−2001) и других должностях в Кабинете министров.





А. Бахромов будет похоронен 19 октября 2020 года в Ташкенте.