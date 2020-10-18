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  • 18 октябрь 2020 10:43
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Самаркандцы отмечают сегодня День города

Ровно 24 года назад, 18 октября 1996 года, городу Самарканду был присвоен орден Амира Темура. С тех пор это дата вошла в историю как День города. В связи со знаменательной датой в регионе с раннего утра проходит ряд мероприятий.

 

Самаркандцы отмечают сегодня День города

 

По сложившейся доброй традиции утро 18 октября в Самарканде началось с посещения мавзолея Гур Эмир и церемонии возложения цветов к подножию памятника Амиру Темуру. Мероприятие сопровождалось музыкой военного оркестра.

 

Самаркандцы отмечают сегодня День города

 

В честь Дня города представители общественности во главе с областной администрацией посетили продовольственную ярмарку "Табиат саховати" по улице Алишера Навои. После открытия  торгово-бытового и развлекательного комплекса «Макон Малл» (бывш. ГУМ), свои двери также открыло новое здание Центра государственных услуг на улице Амира Темура.

 

Самаркандцы отмечают сегодня День города

 

В программе сегодняшних мероприятий также открытие автомобильной дороги по улице Афросиаб, моста между поселком Фархад и махаллей Пулатдархон Акдарьинского района, культурно-развлекательные программы.


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