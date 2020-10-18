Самаркандцы отмечают сегодня День города

Ровно 24 года назад, 18 октября 1996 года, городу Самарканду был присвоен орден Амира Темура. С тех пор это дата вошла в историю как День города. В связи со знаменательной датой в регионе с раннего утра проходит ряд мероприятий.

По сложившейся доброй традиции утро 18 октября в Самарканде началось с посещения мавзолея Гур Эмир и церемонии возложения цветов к подножию памятника Амиру Темуру. Мероприятие сопровождалось музыкой военного оркестра.

В честь Дня города представители общественности во главе с областной администрацией посетили продовольственную ярмарку "Табиат саховати" по улице Алишера Навои. После открытия торгово-бытового и развлекательного комплекса «Макон Малл» (бывш. ГУМ), свои двери также открыло новое здание Центра государственных услуг на улице Амира Темура.

В программе сегодняшних мероприятий также открытие автомобильной дороги по улице Афросиаб, моста между поселком Фархад и махаллей Пулатдархон Акдарьинского района, культурно-развлекательные программы.