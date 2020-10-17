Самарканд готовится к полумарафону

1 ноября этого года в Самарканде пройдет полумарафон «Samarkand half marathon». В международном университете туризма «Шелковый путь» прошла пресс-конференция, посвященная организационным вопросам забега.





По словам заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, председателя оргкомитета марафона Азиза Абдухакимова, в связи с пандемической ситуацией в мире спортивная часть марафона будет проводиться онлайн. В полумарафоне профессиональные бегуны пробегут 21 км с 9:00 до 11:00. Остальные участники пройдут указанное расстояние с 11:00 до 21:00.

Образовательная и культурная программы в рамках Самаркандского полумарафона пройдут в диджитал-формате, а формат виртуального забега предоставит участникам полумарафона свободу выбора локации и дистанции, а результаты будут приниматься по данным, зафиксированным в приложении Strava.

Следует отметить, что марафон 2020 года также будет посвящен инклюзивной среде и проблемам людей с аутизмом. Вырученные от марафона средства будут переданы в специализированные учреждения для создания творческой студии. В самом забеге могут принять участие все желающие. Регистрация на Самаркандский полумарафон на все три дистанции продлится до 31 октября.В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства проведёт исследование, посвящённое проблеме инклюзивности.

В конференции приняли участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, заместитель хокима области Ботир Нуруллаев и представители оргкомитета.

Зарина Хакбердиева