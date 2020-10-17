» » » В Самарканде выявлен фейковый блогер. Угрожая написать критическую статью, он вымогал 1,2 млн сумов у 2 организаций
﻿
  • 17 октябрь 2020 12:02
  • 144

В Самарканде выявлен фейковый блогер. Угрожая написать критическую статью, он вымогал 1,2 млн сумов у 2 организаций

В Булунгурском районе Самаркандской области фейковый блогер, получивший 1 миллион 280 тысяч сумов от двух организаций за шантаж написать критическую статью, был приговорен к 4 годам лишения свободы.

 

В Самарканде выявлен фейковый блогер. Угрожая написать критическую статью, он вымогал 1,2 млн сумов у 2 организаций

 

Гражданин, представившийся блогером Д.Р. в мае-июле 2020 года написал три критических и некорректных статьи в социальных сетях о деятельности ООО «Булунгур дехкон бозори».


«В обмен на неразглашение этих статей общественности «блогер» потребовал, чтобы председатель рынка И.С. перечислил деньги на пластиковую карту, открытую на его имя, и в июле-августе 2020 года ему удалось присвоить в общей сложности 980 тысяч сумов»,- сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фейковый блогер также написал критическую статью в социальных сетях в августе 2020 года о деятельности филиала завода по производству сжиженного углеводородного газа «Bulungurtumangaz». Продолжая писать негативные статьи, мужчина требовал от специалиста отделения «Булунгуртумангаз» С.Х., перевести 300000 сумов на пластиковую карту, открытую уже на чужое имя.

 

В Самарканде выявлен фейковый блогер. Угрожая написать критическую статью, он вымогал 1,2 млн сумов у 2 организаций

 

Булунгурский районный суд по уголовным делам признал подсудимого Д.Р. виновным по пункту «а» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РУз после заслушивания сторон и анализа материалов дела в открытом судебном заседании. Подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы по статье 57 Уголовного кодекса.


Похожие статьи:
﻿
Частное агентство занятости «Amilee Bahora» в Самарканде обмануло 300 человек. Вынесен судебный приговор

Частное агентство занятости «Amilee Bahora» в Самарканде обмануло 300 человек. Вынесен судебный приговор

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде отца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство человека, который приставал к его дочери

В Самарканде отца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство человека, который приставал к его дочери

Новости Самарканда
﻿
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХИЩЕНИИ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХИЩЕНИИ

Новости Самарканда
﻿
Экс-хоким Самаркандской области осужден на 13 лет

Экс-хоким Самаркандской области осужден на 13 лет

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде прошел суд по делу о торговле людьми

В Самарканде прошел суд по делу о торговле людьми

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика