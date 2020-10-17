В Самарканде выявлен фейковый блогер. Угрожая написать критическую статью, он вымогал 1,2 млн сумов у 2 организаций

В Булунгурском районе Самаркандской области фейковый блогер, получивший 1 миллион 280 тысяч сумов от двух организаций за шантаж написать критическую статью, был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Гражданин, представившийся блогером Д.Р. в мае-июле 2020 года написал три критических и некорректных статьи в социальных сетях о деятельности ООО «Булунгур дехкон бозори».





«В обмен на неразглашение этих статей общественности «блогер» потребовал, чтобы председатель рынка И.С. перечислил деньги на пластиковую карту, открытую на его имя, и в июле-августе 2020 года ему удалось присвоить в общей сложности 980 тысяч сумов»,- сообщает пресс-служба Верховного суда.





Фейковый блогер также написал критическую статью в социальных сетях в августе 2020 года о деятельности филиала завода по производству сжиженного углеводородного газа «Bulungurtumangaz». Продолжая писать негативные статьи, мужчина требовал от специалиста отделения «Булунгуртумангаз» С.Х., перевести 300000 сумов на пластиковую карту, открытую уже на чужое имя.

Булунгурский районный суд по уголовным делам признал подсудимого Д.Р. виновным по пункту «а» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РУз после заслушивания сторон и анализа материалов дела в открытом судебном заседании. Подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы по статье 57 Уголовного кодекса.