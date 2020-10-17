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  • 17 октябрь 2020 10:21
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Обсуждены организационные вопросы полумарафона «Samarkand half marathon», который пройдет 1 ноября в Самарканде

В программу полумарафона добавлены соревнования по скандинавской ходьбе и забег для детей до 12 лет.

 

Обсуждены организационные вопросы полумарафона «Samarkand half marathon», который пройдет 1 ноября в Самарканде

 

1 ноября этого года в Самарканде пройдет полумарафон «Samarkand half marathon». В международном университете туризма «Шелковый путь» проходит пресс-конференцию, посвященная организационным вопросам забега.

 

По словам заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, председателя оргкомитета марафона Азиза Абдухакимова, в связи с пандемической ситуацией в мире спортивная часть марафона будет проводиться онлайн.

 

В полумарафоне профессиональные бегуны пробегут 21 км с 9:00 до 11:00. Остальные участники пройдут указанное расстояние с 11:00 до 21:00.

 

Обсуждены организационные вопросы полумарафона «Samarkand half marathon», который пройдет 1 ноября в Самарканде

 

Следует отметить, что марафон 2020 года также будет посвящен инклюзивной среде и проблемам людей с аутизмом. Вырученные от марафона средства будут переданы в специализированные учреждения для создания творческой студии.

 

В конференции принимают участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, заместитель хокима области Ботир Нуруллаев и представители оргкомитета.


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