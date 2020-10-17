Открытие реконструированной библиотеки им. А.С. Пушкина в Самарканде

В рамках двухдневного инфотура, который начал свою работу 16 октября в Самарканде, наряду с новыми объектами в торжественной обстановке прошла церемония открытия и реконструированного Самаркандского областного информационно-библиотечного центра имени А.С. Пушкина.





Региональной библиотеке в этом году исполнилось 109 лет. Она была открыта в декабре 1911 года и на сегодняшний день является одной из старейших библиотек Узбекистана. Больше года здесь проходили реконструкционные работы.

После капитального ремонта здание полностью модернизировано - оснащено современным оборудованием и рассчитано на 500 читателей. Появились современная детская, музейная экспозиция, мультимедийная комната, студия звукозаписи, зоны общения и выставочного пространства, индивидуальной работы с книгами и компьютерами, места встреч и дискуссий.

Участники инфотура ознакомились с фондом, отделами библиотеки, условиями, созданными для читателей. Во время экскурсии, им вкратце рассказали об истории создания центра. Одним из организаторов библиотеки был известный краевед и археолог В.Л. Вяткин. В начале 20 века книжный фонд заведения насчитывал всего две тысячи экземпляров.

Сегодня эта цифра увеличилась в разы и составляет 630 тысяч единиц хранения, в том числе книги, периодика, CD-DVD диски, грамзаписи и нотные издания. Читателями библиотеки ежегодно становятся около 30 тысяч человек. Сегодня библиотека является крупнейшим информационным, научным, культурным центром, средоточием научно-исследовательской и методической деятельности для 15 информационно- библиотечных учреждений области.

Отмечалось, что информационно-библиотечный центр является филиалом Национальной библиотеки РУз им. А.Навои. Он сотрудничает с Гёте-институтом г. Ташкента и с посольством США. Благодаря этому пользователи центра могут воспользоваться литературой и на иностранных языках. Работа инфотура в Самарканде продолжается.

Зарина Хакбердиева