В Самарканде мужчина расчленил своего брата и выкинул в реку

В Самарканде был арестован мужчина, который убил своего брата, когда он спал, а затем расчленил и выбросил тело в канал. Об этом сообщает информационная служба областного УВД.

В сообщении говорится, что погибший был в числе пропавших без вести.

По предварительным данным сообщалось, что он покинул свой дом в июне и не вернулся. В результате оперативных поисковых и следственных работ было определено, что его никто не видел с мая месяца. ‌‌

Вскоре сотрудники прокуратуры и ОВД нашли расчлененное тело мужчины. Отмечается, что причиной убийства стала ссора с братом. В порыве гнева, мужчина воспользовался, что брат уснул, расчленил его и выбросил в канал.

Я потерял брата, и только я знаю, что чувствую. Он был моим братом, он был единственным ... Я любил его. Я не знаю, что случилось в тот день, я не смог себя проконтролировать. Мне очень жаль, но его невозможно вернуть, - сказал брат погибшего.

Спустя пять месяцев он обратился в ОВД, заявив, что его брат пропал без вести. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) УК РУз.

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