Открытие международного университета туризма «Шелковый путь» в Самарканде

В преддверии 18 октября-Дня города Самарканда в древнем городе стартовал двухдневный инфотур по новым туристическим маршрутам области. Организаторами выступили департамент по развитию туризма Самаркандской области при поддержке Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан и хокимията Самаркандской области. В рамках мероприятия запланировано открытие нескольких социальных объектов. Один из них Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самаркандской области.

На площади обновленного здания вуза собрались представители областного и городского хокимиятов, Госкомтуризма, преподаватели и студенты университета, общественность. С приветственной речью выступил ректор учебного заведения Азиз Абдухакимов. Отмечалось, что сегодня туризм является одним из главных и приоритетных секторов экономики нашей страны. И это не удивительно – ведь число желающих воочию увидеть красоту древних городов, величественных памятников зодчества и природу солнечного края неизменно растет. Помочь раскрыть туристический потенциал нашей страны, ее богатейшую историю призваны профессионалы своего дела – высококвалифицированные специалисты в сфере туризма.

С трибуны также выступил хоким Самаркандской области Э.Турдимов. Во время церемонии открытия говорилось, что настоящих профи в сфере туризма отныне будет готовить флагман туристической отрасли - Международный университет туризма «Шелковый путь», который был основан 28 июня 2018 года по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, выдвинутого на Саммите ШОС в китайском городе Циндао. После официальной части мероприятия «Посвящение в студенты» гости ознакомились с условиями, созданными как для педагогов, так и студентов.

С момента начала деятельности университета студенты молодого вуза учились в старом здании профессионального колледжа туризма. В 2020-2021 учебном году молодежь продолжит обучение в обновленном здании академического лицея при СамГУ с современным архитектурным решением. За прошедший период времени на месте велись реконструкционные работы в рамках проекта «смарт-кампус». Интерьер и дизайн нового объекта разработан по стандартам европейских вузов. Реализация данного проекта позволила внедрить электронные технологии в обучение.Компьютеризировано каждое помещение-аудитория, спортивный зал, лингафонные и лабораторные кабинеты вплоть до столовой.

Здание, имеющее статус «умного кампуса», оснащено по стандартам самых престижных высших учебных заведений мира. Безусловно, что созданные в университете условия, предоставленные возможности будут мотивировать их учиться, работать над собой, приумножать знания, самосовершенствоваться, реализовывать свой потенциал. В свою очередь, высококвалифицированные специалисты будут стремиться поднять статус международного университета и стать достойными этого звания.

Университет уже долгое время сотрудничает с такими высшими учебными заведениями Китайской Народной Республики, как Шанхайским институтом туризма, Хунаньским университетом коммерции, Гуйлиньским университетом туризма, Гонконгским политехническим университетом. Также Международный университет туризма «Шелковый путь» стал частью Альянса университетов Шелкового пути – University Alliance of the Silk Road (UASR).





Вступление Международного университета туризма «Шелковый путь» в Альянс состоялось в октябре в рамках мероприятий UASR 2019 в городе Сиань. Этот шаг вывел развитие международных отношений университета с вузами Китая на новый уровень.





Международный университет туризма «Шёлковый путь» имеет контракты по программе двойных дипломов с такими мировыми университетами, как Guilin Tourism University (Китайская Народная Республика), Sahid Polytechnic in Jakarta (Индонезия), Sahid Institute of Tourism of Surakarta (Индонезия)

«Китайские университеты очень заинтересованы в сотрудничестве с нашим университетом. По поручению главы государства и договоренности с китайским правительством, в университете работает советник из Китая, который ведет активную работу по налаживанию связи. Китай для нас является стратегическим партнером по привлечению туристов, у нас уже несколько преподавателей, которые преподают на китайском языке, являющимся один из основных языков в нашем учебном заведении. Если говорить о системе двойных дипломов, то для нас это не в приоритете. Важнее, чтобы диплом самого университета ценился. Данная система-это такой механизм, который необходим для повышения привлекательности учебного заведения с использованием брендов зарубежных вузов»,-сказал ректор университета Азиз Абдухакимов.

На сегодняшний день университет является одним из самых известных и престижных высших учебных заведений и самым первым вузом в сфере туризма Республики Узбекистан, где предлагается обучение практически по всем направлениям и специальностям бакалавриата и магистратуры в области туризма. На факультете "Менеджмент туризма” по девяти направлениям обучаются 530 студентов первых и вторых курсов. В новом 2020/2021 учебном году на первый курс были приняты 384 студента, которые начнут обучение в новом современном здании.

«С начала текущего учебного года по сегодняшний день в учебный процесс вовлечено 12 иностранных профессоров и преподавателей, из которых 4 профессора подписали трудовые договоры до конца учебного года. Заключая трудовые договоры с профессорами и преподавателями нашего университета, мы, прежде всего, уделили большое внимание тому факту, что вузы, в которых они учились, работают и проводят научные исследования, входят в список 1000 лучших в мире. Учебная программа разработана в соответствии с международными образовательными стандартами ISO9001-2015. В университете введена 5-дневная учебная неделя и соответствующая система обучения 2 + 1. Продолжительность одного урока 50 минут с перерывом 10 минут»,-говорит проректор международного университета Жулибой Элтазаров.

Зарина Хакбердиева