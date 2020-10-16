 В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

16 октября текущего года состоялась торжественная церемония открытия гастрономической улицы, расположенной по улице Орзу Махмудова города Самарканда, где у каждого посетителя была возможность прикоснуться к гастрономическим шедеврам различных мировых концепций.

Здесь более 30 предприятий общественного питания, где подают блюда узбекской, испанской, итальянской, французской и других национальных кухонь, которые работают круглосуточно.

Проходя по данной улице, каждый желающий мог отведать кухню разных стран: от насыщенной американской до восточноазиатской кухни, а также нежные десерты из кондитерской «Mone».

Помимо этого, мероприятие сопровождалось красочной культурно-развлекательной программой, где выступали артисты на традиционных узбекских инструментах, а также уличные музыканты делились с посетителями своими талантами, умениями и навыками.

Следует отметить, что пространство данной улицы организовано таким образом, чтобы гостям было комфортно проводить здесь время, наслаждаясь качественной едой по доступным ценам.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.