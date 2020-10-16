» » » В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы
﻿
  • 16 октябрь 2020 19:47
  • 174

В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

16 октября текущего года состоялась торжественная церемония открытия гастрономической улицы, расположенной по улице Орзу Махмудова города Самарканда, где у каждого посетителя была возможность прикоснуться к гастрономическим шедеврам различных мировых концепций. 

 

В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

 В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

 

Здесь более 30 предприятий общественного питания, где подают блюда узбекской, испанской, итальянской, французской и других национальных кухонь, которые работают круглосуточно.

 

Проходя по данной улице, каждый желающий мог отведать кухню разных стран: от насыщенной американской до восточноазиатской кухни, а также нежные десерты из кондитерской «Mone».

 

В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

 В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

 В Самарканде состоялась церемония открытия гастрономической улицы

 

Помимо этого, мероприятие сопровождалось красочной культурно-развлекательной программой, где выступали артисты на традиционных узбекских инструментах, а также уличные музыканты делились с посетителями своими талантами, умениями и навыками.

 

Следует отметить, что пространство данной улицы организовано таким образом, чтобы гостям было комфортно проводить здесь время, наслаждаясь качественной едой по доступным ценам.

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


Похожие статьи:
﻿
Утверждены мероприятия, которые пройдут 18 октября - День города Самарканда

Утверждены мероприятия, которые пройдут 18 октября - День города Самарканда

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде появится обновлённая гостиница

В Самарканде появится обновлённая гостиница

Новости Самарканда
﻿
Какие улицы перекроют в День города?

Какие улицы перекроют в День города?

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде с 26 по 31 августа перекроют ряд улиц города

В Самарканде с 26 по 31 августа перекроют ряд улиц города

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Какие улицы будут закрыты для движения в дни Навруза?

Какие улицы будут закрыты для движения в дни Навруза?

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика