 С завтрашнего дня в Самарканде начнется ярмарка «Табиат саховати»

В преддверии Дня города Самарканда с 16 по 20 октября этого года в центральном парке имени Алишера Навои в Самарканде и на одноименной улице пройдет продовольственная ярмарка «Табиат саховати».

На ярмарке будут представлены сельскохозяйственные продукты, выращенные в регионе, а также готовые и недорогие продукты глубокой переработки (молоко, мясо, рыба, мучные изделия) и предметы первой необходимости. Для население региона также начнет свою работу ярмарка трикотажа, одежды и обуви под брендом MADE IN UZBEKISTAN.