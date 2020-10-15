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  • 15 октябрь 2020 18:20
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С завтрашнего дня в Самарканде начнется ярмарка «Табиат саховати»

В преддверии Дня города Самарканда с 16 по 20 октября этого года в центральном парке имени Алишера Навои в Самарканде и на одноименной улице пройдет продовольственная ярмарка «Табиат саховати».

 

С завтрашнего дня в Самарканде начнется ярмарка «Табиат саховати»

С завтрашнего дня в Самарканде начнется ярмарка «Табиат саховати»

С завтрашнего дня в Самарканде начнется ярмарка «Табиат саховати»

 С завтрашнего дня в Самарканде начнется ярмарка «Табиат саховати»

 

На ярмарке будут представлены сельскохозяйственные продукты, выращенные в регионе, а также готовые и недорогие продукты глубокой переработки (молоко, мясо, рыба, мучные изделия) и предметы первой необходимости. Для население региона также начнет свою работу ярмарка трикотажа, одежды и обуви под брендом MADE IN UZBEKISTAN.


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