В Самаркандской области предотвратили попадание в оборот фальшивой валюты на 29 900 долларов США

Для предотвращения ввоза поддельных банкнот сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита ГТК по Самаркандской области провели операцию на КПП «Юкори нукта» в Булунгурском районе.

На посту правоохранительные органы задержали автомобиль ISUZU, передвигавшийся по маршруту «Самарканд-Ташкент». Транспортное средство было осмотрено в присутствии свидетелей, сообщили в информационной службе таможенного управления Самаркандской области. В машине обнаружили 29 900 долларов США.

В ходе обыска установлено, что гражданин Х.Б в своей машине хранил банкноты с признаками подделки. Серийный номер во всех купюрах был один и тот же. Поддельные деньги временно изъяты в качестве вещественного доказательства до выяснения ситуации.

Ведется расследование.