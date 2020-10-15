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  • 15 октябрь 2020 16:41
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В Самаркандской области предотвратили попадание в оборот фальшивой валюты на 29 900 долларов США

Для предотвращения ввоза поддельных банкнот сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита ГТК по Самаркандской области провели операцию на КПП «Юкори нукта» в Булунгурском районе.

 

В Самаркандской области предотвратили попадание в оборот фальшивой валюты на 29 900 долларов США

 

На посту правоохранительные органы задержали автомобиль ISUZU, передвигавшийся по маршруту «Самарканд-Ташкент». Транспортное средство было осмотрено в присутствии свидетелей, сообщили в информационной службе таможенного управления Самаркандской области. В машине обнаружили 29 900 долларов США.

 

В ходе обыска установлено, что гражданин Х.Б в своей машине хранил банкноты с признаками подделки. Серийный номер во всех купюрах был один и тот же. Поддельные деньги временно изъяты в качестве вещественного доказательства до выяснения ситуации.

 

Ведется расследование.


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