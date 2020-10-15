Есть школы, в которых никто из выпускников не поступил в вуз

По данным Самаркандского областного управления народного образования, в 2019-2020 учебном году 53 583 ученика окончили общеобразовательные школы области.

Из них 2187 поступили в профессиональные училища и 46528 - в высшие учебные заведения.

По состоянию на 8 октября 2020 года 5700 выпускников - студенты высших учебных заведений, 192 из них поступили в зарубежные высшие учебные заведения.

- Из-за карантина мы в этом году не смогли серьезно заняться выпускниками, - говорит директор школы №55 Нарпайского района Феруза Равшанова. - Ни один из наших 24 выпускников не смог поступить в вуз. В настоящее время в высшие учебные заведения Казахстана подали документы 3 студента.