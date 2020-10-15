Руководители секторов Шуманайского района изучили опыт Каттакургана

Руководители сектора во главе с хокимом Шуманайского района Республики Каракалпакстан Баходиром Янгибаевым и другими должностными лицами района, посетили Каттакурганский район и ознакомились с работой по социально-экономическому развитию области, трудоустройству, выведению малообеспеченных семей из бедности.

Гости ознакомились со строительными работами, проводимыми в районе за последние годы, были проинформированы о показателях социально-экономического развития.





После этого делегаты узнали о производстве электротрансформаторов на предприятии «Каттакурган Электро Техника», строительстве частного медицинского центра «Эргаш ота» и 7-этажной гостиницы на 350 коек, выращивании племенного скота на ООО «Фаровон Голд Чорва» и др.

Приехавшие гости также побывали на предприятиях и в фермерских хозяйствах «Каттакурган кластер» и «Amino Gold Invest». На месте они наблюдали за процессом уборки хлопка и посевным сезоном. Деятельность частного предприятия «Кумуш тола» и кластера "Самарқанд қулупнай импекс” в районе вызвала большой интерес у жителей Каракалпакстана.

- Мы слышали о последних реформах и изменениях в развитии предпринимательства, занятости, благоустройства в Каттакурганском районе, и сегодня мы стали свидетелями этого, - сказал хоким Шуманайского района Баходыр Янгибаев. - Мы пообщались с руководством района, обменялись опытом, нам есть чему поучиться. В этом отношении наш визит принес пользу всем нашим лидерам.

Гости из Шуманайского района также посетили многоэтажные дома и социальные объекты, возводимые в массиве Корасув Самарканда на основе современной архитектуры. Также посетили Международный исследовательский центр имама Бухари, святыни и исторические памятники в регионе.