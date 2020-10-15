В некоторых районах Самарканда не будет газа

На проходящем по территории махалли «Курганча» Тайлакского района газопроводе высокого давления Д-325 мм газораспределительной станции «Тойлок-1» , обеспечивающей природным газом население и оптовых потребителей, из-за близости грунтовых вод произошла утечка газа. В настоящее время на месте обнаружения коррозии проводятся ремонтные работы.

В целях устранения данной ситуации 15 октября 2020 года с 8:00 до 18:00 в махаллях «Чумчукли», «Пулимугоб», «Бадал», «Рустам кишлак», «Раджабамин», «Конигил», «Куштамгали», «Казиарик», «Джуйисой» Самаркандского района, в МСГ «Кафтархона-1», «Кафтархона-2» города Самарканда временно будет приостановлено газоснабжение.





Кроме того, прекращается подача природного газа потребителям, проживающим в кишлаках «Маданият», «Каттакишлак» и «Кундузак» и махалле «Курганча» Тайлакского района.





Администрация газового предприятия "Samarqandtumangaz” приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства.