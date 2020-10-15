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  • 15 октябрь 2020 10:14
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В некоторых районах Самарканда не будет газа

На проходящем  по территории махалли «Курганча» Тайлакского района газопроводе  высокого давления Д-325 мм газораспределительной станции «Тойлок-1» , обеспечивающей природным газом население и оптовых потребителей, из-за близости грунтовых вод произошла утечка газа. В настоящее время на месте обнаружения коррозии проводятся ремонтные работы.
 

В некоторых районах Самарканда не будет газа

 

В целях устранения данной ситуации 15 октября 2020 года с 8:00 до 18:00 в махаллях «Чумчукли», «Пулимугоб», «Бадал», «Рустам кишлак», «Раджабамин», «Конигил», «Куштамгали», «Казиарик», «Джуйисой» Самаркандского  района, в МСГ «Кафтархона-1», «Кафтархона-2»  города  Самарканда временно будет приостановлено газоснабжение. 

Кроме того, прекращается подача природного газа потребителям, проживающим в  кишлаках «Маданият», «Каттакишлак» и «Кундузак»  и махалле  «Курганча» Тайлакского района.

Администрация газового предприятия  "Samarqandtumangaz”  приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства.

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