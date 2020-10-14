Лучшие практики Каракульской международной школы будут применены в новой школе-интернате в Самарканде

Несколько работников Самаркандского отдела народного образования во главе с заместителем хокима области Хуршидом Очиловым отбыли в Бухару.

На видеоконференции под председательством президента 30 августа этого года было подчеркнуто о необходимости изучения деятельности Каракульской международной математической школы и распространения передового опыта по всей стране.





Цель самаркандских педагогов - познакомиться с деятельностью Каракульской международной математической школы, применить свой опыт в деятельности школы-интерната по специальности математика и физика в Самарканде.