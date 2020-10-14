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  • 14 октябрь 2020 9:45
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Утверждены мероприятия, которые пройдут 18 октября - День города Самарканда

В соответствии с программой, разработанной администрацией области, в День города Самарканда будет проведен ряд мероприятий в соответствии с правилами карантина.

 

Утверждены мероприятия, которые пройдут 18 октября - День города Самарканда

 

Праздничные концерты пройдут возле областного театра музыкальной драмы, на территории массива Корасув, в поселках Фарход и Кимегарлар, Центральном парке культуры и отдыха им. Алишера Навои и парке Ёшлик, а также 3D-мэппинг-шоу на площади Регистан.

В Центральном парке города рядом со зданием Молодежного центра пройдут «FOOD COURT» и фестиваль национальных блюд.


Состоится торжественная церемония открытия гастрономической улицы Орзу Махмудова, а также нового здания Агентства государственных услуг на улице Амира Темура.


В рамках утвержденной программы также запланировано открытие после реконструкционных работ Самаркандского областного информационно-библиотечного центра имени А.С. Пушкина и Международного университета туризма «Шелковый путь».

В этот день вход в исторические памятники города и государственные музеи будет бесплатным.


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