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  • 14 октябрь 2020 8:47
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Почему сотрудники ППС силой затащили подростка в патрульный автомобиль-комментарий УВД (видео)

В Самарканде 16-летнего подростка буквально силой затащили в автомобиль патрульной службы из-за отсутствия у него медицинской маски, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



13 октября жители города Самарканда зафиксировали на свой мобильнй телефон момент, как сотрудник патрульно-постовой службы буквально силой пытается затащить 16-летнего подростка в автомобиль. Причина-отсутствие у него защитной маски. Видеоролик, на котором запечатлено несоблюдение инспектором правил этикета в процессе общения с гражданами, моментально распространился в соцсетях и вызвал массу недовольства среди горожан.


Согласно официальному сообщению УВД Самаркандской области, дорожный инцидент произошел по улице Гагарина. Сотрудники ППС в ходе патрулирования увидели проходящего недалеко подростка без средства индивидуальной защиты. Объясняя, что карантинные ограничения еще имеют место быть, представители органов попросили  подростка и заступившего за него брата проехаться в отделение внутренних дел.

«Момент сопротивления молодых ребят законным требованиям правоохранителей сняла на телефон женщина, которая, походя мимо, также заступилась за парней и громогласно требовала отпустить их. Снимая потасовку на телефон, она ненароком близко подвела его к лицу инспектора ППС, после чего он оттолкнул ее с целью забрать у нее мобильник»-говорится в сообщении.

После нескольких часов задержания в отделении ОВД и профилактической работы молодых ребят отпустили. Кроме того, в информационном сообщении говорится, что разъяснительная работа проведена также и с сотрудниками ППС.


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