В Самарканде 16113 предприятий задолжали 102 миллиарда 508 миллионов сумов налогов

Об этом сообщает информационная служба Самаркандского областного государственного налогового управления.
Однако существуют предприятия, не обладающие налоговыми льготами и преференциями. Принимают меры по взысканию их задолженности. У общества с ограниченной ответственностью "Turon building manufagture" в Самарканде взыскана налоговая задолженность в размере миллиарда и 37 миллионов сумов. Общество с ограниченной ответственностью "Ziyovuddin textile” в Пахтачинском районе также выплатило налоговую задолженность перед бюджетом в размере 845 миллионов 230 тысяч 100 сумов.