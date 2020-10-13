» » » В Самарканде 16113 предприятий задолжали 102 миллиарда 508 миллионов сумов налогов
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  • 14 октябрь 2020 8:19
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В Самарканде 16113 предприятий задолжали 102 миллиарда 508 миллионов сумов налогов

Об этом сообщает информационная служба Самаркандского областного государственного налогового управления. 

 

В Самарканде 16113 предприятий задолжали 102 миллиарда 508 миллионов сумов налогов

 

Согласно указам Президента Республики Узбекистан «Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» от 18 мая текущего года и «О дополнительных мерах поддержки населения, субъектов предпринимательства, сферы общественного питания, торговли и услуг для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» от 20 июля текущего года, взыскание налоговой задолженности 13135 хозяйствующих субъектов области в размере 64 миллиардов 181 миллиона 500 тысяч сумов продлено до 31 декабря.

Однако существуют предприятия, не обладающие налоговыми льготами и преференциями. Принимают меры по взысканию их задолженности. У общества с ограниченной ответственностью "Turon building manufagture" в Самарканде взыскана налоговая задолженность в размере миллиарда и 37 миллионов сумов. Общество с ограниченной ответственностью "Ziyovuddin textile” в Пахтачинском районе также выплатило налоговую задолженность перед бюджетом в размере 845 миллионов 230 тысяч 100 сумов.


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