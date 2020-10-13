В Самарканде 16113 предприятий задолжали 102 миллиарда 508 миллионов сумов налогов

Об этом сообщает информационная служба Самаркандского областного государственного налогового управления.

Согласно указам Президента Республики Узбекистан «Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» от 18 мая текущего года и «О дополнительных мерах поддержки населения, субъектов предпринимательства, сферы общественного питания, торговли и услуг для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии» от 20 июля текущего года, взыскание налоговой задолженности 13135 хозяйствующих субъектов области в размере 64 миллиардов 181 миллиона 500 тысяч сумов продлено до 31 декабря.Однако существуют предприятия, не обладающие налоговыми льготами и преференциями. Принимают меры по взысканию их задолженности. У общества с ограниченной ответственностью "Turon building manufagture" в Самарканде взыскана налоговая задолженность в размере миллиарда и 37 миллионов сумов. Общество с ограниченной ответственностью "Ziyovuddin textile” в Пахтачинском районе также выплатило налоговую задолженность перед бюджетом в размере 845 миллионов 230 тысяч 100 сумов.