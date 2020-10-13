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  • 13 октябрь 2020 17:58
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Пресс-конференция с участием хокима области об учебном центре для домработниц

Хоким Самаркандской области Эркинжон  Турдимов провел очередную пресс-конференцию с участием журналистов и блогеров. В мероприятии приняли участие не только представители СМИ региона, но и столицы.
 

После того, как Э. Турдимов проинформировал о текущей работе в социально-экономической сфере в области, на брифинге были заданы вопросы о растущем спросе на домработниц и обучении женщин этой профессии, что широко обсуждалось в социальных сетях на прошлой неделе.

-Как вы знаете, на прошлой неделе в режиме видеоконференции под председательством главы нашего государства обсуждались вопросы повышения роли женщин и молодежи в обществе и обеспечения занятости населения, - сказал Турдимов. - Я, как региональный лидер, осведомленный о ситуации на рынке труда и хорошо знакомый с жизнью людей сегодня, внес свои предложения. В частности, я сказал, что необходимо регулировать деятельность домработниц, то есть домашней прислуги, создавать учебные центры, чтобы обеспечить защиту прав и интересов тех, кто этим занимается. К сожалению, все интерпретировали сказанные мною слова по-разному. 

По данным областного хокимията, сегодня только из нашего региона 246 тысяч человек, в том числе 72,8 тысячи женщин, занимаются трудовой деятельностью  за рубежом. Если  75% из них находятся на заработках в России, около 7000 наших женщин пребывают в Турции. Большинство из них работают домработницами, нянями. 

Как отметил хоким области, он предложил создать  учебные центры с целью упорядочить и легализовать данную сферу, защитить законные права и интересы домработниц.

 
Зарина Хакбердиева

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