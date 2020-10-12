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  • 12 октябрь 2020 18:59
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В Самарканде каждые два года будет проходить международный форум по правам человека

Постановлением Правительства от 9 октября 2020 года утверждены концепция Самаркандского форума по правам человека и регламент его проведения.

 

В Самарканде каждые два года будет проходить международный форум по правам человека

 

Мероприятие международного масштаба планируют проводить для того, чтобы выявлять и устранять существующие проблемы посредством обмена опытом в области прав человека. Организация форума положительно скажется и на международном имидже Узбекистана в этой области, считают в правительстве.

 

Самаркандский форум будет проводиться раз в два года в октябре-ноябре или в другое время по предложению Оргкомитета. Рабочим органом Самаркандского форума является Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.

 

В работе форума ожидается участие представителей структурных подразделений ООН, международных и региональных правозащитных организаций, национальных институтов, судебных и правоохранительных органов, институтов гражданского общества, международных и местных экспертов, ученых, журналистов и т. д.


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