В Пайарыкском районе найдены предметы керамики средневековья

Скопление сосудов – глиняных кувшинов-поильников для воды, чайника, керамического оссуария, каменных детских игрушек и чашек было найдено из-за сошедшего весной этого года селя в кишлаке «Туятош» Пайарыкского района Самаркандской области. Когда поток воды обнажил поверхность земли, раскрывая тайны природы, местные дехкане в ходе полевых работ обнаружили предметы домашнего обихода.





Понимая ценность столь редкой и интересной находки, жители аккуратно начали раскапывать сосуды античности один за другим. Артефакты средневековья единогласным решением участников раскопки были переданы семье Абдурахимовых из махалли «Култусон». Их старший сын-Санжар Абдурахимов-музейный работник и наверняка знает, как поступить в этом случае, подумали соседи.

-Рассказывая о найденных предметах в махалле «Култусон» хочу отметить, что часть из них была обнаружена весной 2019 года, некоторые сосуды в 2020,-говорит молодой историк Санжар Абдурахимов. - Безусловно, все керамические изделия имеют очень ценное значение, среди них наиболее редким считается оссуарий-археологический памятник зароостризма. В селе «Туятош» костехранилище-нечастая находка. На этом предмете выгравирован рисунок в виде дерева, по бокам имеется семь отверстий, обозначающие семь дней недели. Внимание привлекли также медные монеты, принадлежавшие эпохе разных времен. Пайарыкский район Самаркандской области всегда был в поле зрения археологов. Видимо, это было место поселения жителей городского типа. Этому предположению свидетельствует найденная шахматная фигурка из слоновой кости. Ее возраст датируется примерно 4-5 веком.

Санжар Абдурахимов-научный сотрудник государственного музея истории культуры Узбекистана в Самарканде. Рассматривая у себя во дворе предметы старины, он признается, что давно хотел открыть музей в Пайарыкском районе. Находка лишь напомнила о задуманном. Первые обогащающие музей экспонаты, отражающие историю и культуру региона, уже есть, можно смело приступать к реализации идеи, уж тем более, если сам Президент поручил открыть музеи в каждом городе и районе области.

За последний год на холмах Пайарыкского района, так называемых тепа, местными жителями найдены около 20 фрагментов керамики. Предполагаемый возраст- 3-4 века. Большинство глиняных сосудов сохранились до наших дней почти в целостности. По словам историков, их обжигали в специальных хумах при температуре 700-800 градусов. Всего в регионе насчитывается 59 тепа. Один из уважаемых аксакалов села Пулат Каримов, несмотря на свои 74 года, уверенно преодолевает путь к вершине холма Сайилтепа. Его высота составляет около 20 метров. Стоя на возвышенности и любуясь неописуемой красотой вокруг, Пулат ота начал рассказывать об истории появления холмов в окрестности.

- Сейчас мы стоим на холме Сайилтепа. Оглядываясь вокруг можно увидеть еще 7-8 холмов, говорит Пулат Каримов. -Вокруг этой возвышенности расположены три махалли с населенностью около 15 тысяч человек-«Галлакор», «Култусон» и «Накурт». История появления существующих в регионе холмов разнообразна. Каждый трактует по- своему. Эти холмы не что иное, как остатки древних сооружений, поселений, возможно храмов. С самого детства я помню, как люди находили здесь строительные остатки, различные бытовые предметы, сосуды, артефакты, которые неопровержимо свидетельствуют, что жизнь здесь бурлила. Например, среди недавно найденной находки можно увидеть сохранившийся старинный трубопровод из прочного материала. Это, в свою очередь, говорит о древней цивилизации. Значит когда-то по этой окрестности проходила вода, где-то был арык.

Возвращаясь обратно к нашему герою Санжару Абдурахимову необходимо отметить, что судьба находки пока не известна. По его словам, где бы не находились артефакты средневековья, они являются общим достоянием всего узбекского народа.

Зарина Хакбердиева