В Пайарыкском районе найдены предметы керамики средневековья

Скопление сосудов – глиняных кувшинов-поильников для воды, чайника, керамического оссуария, каменных детских игрушек и чашек было найдено из-за сошедшего весной этого года селя в кишлаке «Туятош» Пайарыкского района Самаркандской области. Когда поток воды обнажил поверхность земли, раскрывая тайны природы, местные дехкане в ходе полевых работ обнаружили предметы домашнего обихода.
Понимая ценность столь редкой и интересной находки, жители аккуратно начали раскапывать сосуды античности один за другим. Артефакты средневековья единогласным решением участников раскопки были переданы семье Абдурахимовых из махалли «Култусон». Их старший сын-Санжар Абдурахимов-музейный работник и наверняка знает, как поступить в этом случае, подумали соседи.
Санжар Абдурахимов-научный сотрудник государственного музея истории культуры Узбекистана в Самарканде. Рассматривая у себя во дворе предметы старины, он признается, что давно хотел открыть музей в Пайарыкском районе. Находка лишь напомнила о задуманном. Первые обогащающие музей экспонаты, отражающие историю и культуру региона, уже есть, можно смело приступать к реализации идеи, уж тем более, если сам Президент поручил открыть музеи в каждом городе и районе области.
За последний год на холмах Пайарыкского района, так называемых тепа, местными жителями найдены около 20 фрагментов керамики. Предполагаемый возраст- 3-4 века. Большинство глиняных сосудов сохранились до наших дней почти в целостности. По словам историков, их обжигали в специальных хумах при температуре 700-800 градусов. Всего в регионе насчитывается 59 тепа. Один из уважаемых аксакалов села Пулат Каримов, несмотря на свои 74 года, уверенно преодолевает путь к вершине холма Сайилтепа. Его высота составляет около 20 метров. Стоя на возвышенности и любуясь неописуемой красотой вокруг, Пулат ота начал рассказывать об истории появления холмов в окрестности.
Возвращаясь обратно к нашему герою Санжару Абдурахимову необходимо отметить, что судьба находки пока не известна. По его словам, где бы не находились артефакты средневековья, они являются общим достоянием всего узбекского народа.
Зарина Хакбердиева