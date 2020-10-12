Задолженность Самаркандской области за электроэнергию достигла 639 млрд сумов

Население Самаркандской области накопила долгов за потребленную электроэнергию на сумму 639 млрд сумов. Только птицефабрика «Sam Prestige Agro Servis» в городе Самарканде задолжала 128 млн сумов. В феврале этого года сотрудники регионального предприятия территориальных электрических сетей обратились к руководству организации с просьбой о выплате долга. Однако в связи с карантином задолжник попросил отсрочку для погашения долгов за электричество, рассчитаться с задолженностью руководство птицефабрики пообещало в течение нескольких месяцев.

На днях энергетики вновь побывали на месте и потребовали оплатить долг за электричество. Руководитель предприятия заявил, что не заплатит, даже если у него появится такая возможность. После этого сотрудниками электросети был составлен акт и отключено электроснабжение.

По данным информационной службы АО «Самаркандская ПТЭС», здание, которое использует предприниматель, принадлежит большому чиновнику, а он просто арендует помещение. По его словам, причина невыплаты долга связана с поддержкой этого лица.