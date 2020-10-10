«Еще одна свадебная тенденция - перекрывать дорогу и танцевать ...»

Под таким заголовком на днях в соцсетях распространился видеоролик, снятый одним из участников свадебного торжества в махалле «Богибаланд» г. Самарканда.





7 октября текущего года житель Самарканда Д.,1980 г.р, выдал свою дочь замуж. Свадебная церемония проходила вопреки карантинным ограничениям, говорится в сообщении пресс-службы областного УВД.

Во время торжества друзья и родственники жениха перекрыли дорогу на улице Афросиаб в Самарканде, препятствуя движению автотранспорта. Посреди улицы образовалась толпа из участников свадьбы: народ, не думая о спокойствии и благополучии окружающих, пустился в пляс.

Для выявления всех нарушителей, причастных к создавшейся ситуации, было проведено оперативно-профилактическое расследование. В отношении организаторов свадьбы составлен административный протокол в соответствии с ч.1 статьи 54 административного Кодекса РУз.

P.s. По неофициальной информации, в тот день свадьба была проведена с участием 300 гостей.