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  • 10 октябрь 2020 11:16
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«Еще одна свадебная тенденция - перекрывать дорогу и танцевать ...»

Под таким заголовком на днях в соцсетях распространился видеоролик, снятый одним из участников свадебного торжества в махалле «Богибаланд» г. Самарканда.


«Еще одна свадебная тенденция - перекрывать дорогу и танцевать ...»

7 октября текущего года житель Самарканда Д.,1980 г.р, выдал свою дочь замуж. Свадебная церемония проходила вопреки карантинным ограничениям, говорится в сообщении пресс-службы областного УВД.

 

 

Во время торжества друзья и родственники жениха перекрыли дорогу на улице Афросиаб в Самарканде, препятствуя движению автотранспорта. Посреди улицы образовалась толпа из участников свадьбы: народ, не думая о спокойствии и благополучии окружающих, пустился в пляс.

 

Для выявления всех нарушителей, причастных к создавшейся ситуации, было проведено оперативно-профилактическое расследование. В отношении организаторов свадьбы составлен административный протокол в соответствии с ч.1 статьи 54 административного Кодекса РУз.

 

P.s. По неофициальной информации, в тот день свадьба была проведена с участием 300 гостей.


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