Бизнес-омбудсман – помощник предпринимателей

Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсман) осуществляет контроль за соблюдением государственными органами прав и законных интересов субъектов предпринимательства, их правовой поддержкой в ходе проверок их деятельности, законностью проверок деятельности хозяйствующих субъектов, проводимых контролирующими органами, а также ряд других задач.

Сотрудники бизнес-омбудсмана в Самаркандской области также эффективно занимаются защитой прав и интересов предпринимателей на основании их обращений.





– За девять месяцев нынешнего года мы получили 231 обращение от субъектов предпринимательства, – сказал старший инспектор Аппарата Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства в Самаркандской области Шодибек Хамроев. – Удовлетворено 61 из этих обращений, по 140 – предоставлены правовые консультации, 20 обращений направлены в ответственные органы для дальнейшего рассмотрения. 30 процентов поступивших обращений было связано с земельными и строительными вопросами, около 12 процентов касалось вопросов налогообложения, 8 процентов – договорных отношений, более 5 процентов – кредитной и банковской деятельности.

Так, общество с ограниченной ответственностью «Агро голден финанс» обратилось с жалобой о том, что Каттакурганский городской филиал АКБ «Микрокредитбанк» вот уже несколько месяцев не предоставляет им запрошенный кредит. Обращение было рассмотрено в установленном порядке, в течение нескольких дней предпринимателю был выделен краткосрочный кредит в размере 2,5 миллиарда сумов. На основании аналогичного обращения это же банковское учреждение предоставило кредит в размере 750 миллионов сумов ООО «Уста Аминжон инвест».