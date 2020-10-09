Автомобиль упал в канал в Нарпайском районе-водитель погиб

В Нарпайском районе Самаркандской области спасатели вытащили из канала упавший автомобиль Epica, сообщают в МЧС Нарпайского района. ДТП, в результате которого погиб человек, произошло сегодня, 9 октября.

«Водитель автомобиля Epica превысил скорость и потерял управление, вследствие чего машина упала в канал, протекающий через махаллю «Алишера Навои»,-говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили водителя из машины, который на тот момент был без сознания. К сожалению, гражданин скончался, несмотря на предоставленную экстренную медицинскую помощь.