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  • 9 октябрь 2020 16:47
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Автомобиль упал в канал в Нарпайском районе-водитель погиб

В Нарпайском районе Самаркандской области спасатели вытащили из канала упавший автомобиль Epica, сообщают в МЧС Нарпайского района. ДТП, в результате которого погиб человек, произошло сегодня, 9 октября.

 

Автомобиль упал в канал в Нарпайском районе-водитель погиб

 

«Водитель автомобиля Epica превысил скорость и потерял управление, вследствие чего машина упала в канал, протекающий через махаллю «Алишера Навои»,-говорится в сообщении.

 

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вытащили водителя из машины, который на тот момент был без сознания. К сожалению, гражданин скончался, несмотря на предоставленную экстренную медицинскую помощь.


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