  Ученые из Самарканда выступили на международной конференции по стоматологии, организованной ректором СамМИ

Проведена международная научная конференция в формате видеоконференции по случаю 100-летия Приволжского исследовательского медицинского университета России. Ректор Самаркандского медицинского института, профессор Джасур Ризаев был одним из организаторов.

Конференция проводилась на тему стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. С докладами по стоматологии, хирургии лица и челюсти выступили ассистенты кафедры лицевой хирургии СамМИ Фарангиз Валиева, Зухра Исхакова, заведующий кафедрой СамМИ Алишер Норбутаев, заведующий кафедрой магистратуры СамМИ Кахрамон Шомуродов, докторанты СамМИ Азиз Кубаев и Алишер Хазратов.

В конференции приняли участие профессиональные врачи лицевой хирургии, детской, общей, ортопедической и терапевтической стоматологии. Наблюдение за процессом было предоставлено медицинскому персоналу бесплатно.