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  • 9 октябрь 2020 15:08
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Ученые из Самарканда выступили на международной конференции по стоматологии, организованной ректором СамМИ

Проведена международная научная конференция в формате видеоконференции по случаю 100-летия Приволжского исследовательского медицинского университета России. Ректор Самаркандского медицинского института, профессор Джасур Ризаев был одним из организаторов.

 

Ученые из Самарканда выступили на международной конференции по стоматологии, организованной ректором СамМИ

 

Конференция проводилась на тему стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. С докладами по стоматологии, хирургии лица и челюсти выступили ассистенты кафедры лицевой хирургии СамМИ Фарангиз Валиева, Зухра Исхакова, заведующий кафедрой СамМИ Алишер Норбутаев, заведующий кафедрой магистратуры СамМИ Кахрамон Шомуродов, докторанты СамМИ Азиз Кубаев и Алишер Хазратов.

 

Ученые из Самарканда выступили на международной конференции по стоматологии, организованной ректором СамМИ

  Ученые из Самарканда выступили на международной конференции по стоматологии, организованной ректором СамМИ

 

В конференции приняли участие профессиональные врачи лицевой хирургии, детской, общей, ортопедической и терапевтической стоматологии. Наблюдение за процессом было предоставлено медицинскому персоналу бесплатно.


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