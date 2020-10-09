 В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов

Грузовик марки KIA BONGO с телевизорами иностранного производства был остановлен на посту сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета по Самаркандской области и областного УВД.

В ходе совместного мероприятия выяснилось, что в автотранспортном средстве лежали телевизоры на общую сумму 70 миллионов сумов без каких-либо документов.





В настоящее время вся техника, которая была изъята в качестве вещественных доказательств по вышеуказанному делу, временно хранится до принятия окончательного решения. Проводится расследование, сообщили в информационной службе ГТК по Самаркандской области.