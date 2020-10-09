» » » В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов
﻿
  • 9 октябрь 2020 12:17
  • 33

В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов

Грузовик марки KIA BONGO с телевизорами иностранного производства был остановлен на посту сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета по Самаркандской области и областного УВД.

 

В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов

 В Самарканде пресечен незаконный оборот телевизоров на 70 млн.сумов

 

В ходе совместного мероприятия выяснилось, что в автотранспортном средстве лежали телевизоры на общую сумму 70 миллионов сумов без каких-либо документов.


В настоящее время вся техника, которая была изъята в качестве вещественных доказательств по вышеуказанному делу, временно хранится до принятия окончательного решения. Проводится расследование, сообщили в информационной службе ГТК по Самаркандской области.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде предотвратили незаконную торговлю: в машине нашли большое количество лекарств

В Самарканде предотвратили незаконную торговлю: в машине нашли большое количество лекарств

Новости Самарканда
﻿
«Марихуана», охотничье оружие и патроны были обнаружены в доме гражданина Ургутского района

«Марихуана», охотничье оружие и патроны были обнаружены в доме гражданина Ургутского района

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Гражданин Самаркандской области оштрафован за незаконный ввоз мобильных телефонов

Гражданин Самаркандской области оштрафован за незаконный ввоз мобильных телефонов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде уничтожили незаконный товар на сумму более 4 млрд.сумов

В Самарканде уничтожили незаконный товар на сумму более 4 млрд.сумов

Экономика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В аэропорту Самарканда пресечен незаконный провоз 23 кг золота

В аэропорту Самарканда пресечен незаконный провоз 23 кг золота

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика