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  • 9 октябрь 2020 9:41
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«Умные» счетчики газа в домах самаркандцев появятся раньше запланированного

Программа установки приборов учета природного газа нового поколения в Самаркандской области стартовала во втором квартале 2020 года.  В регионе уже установлено более 11 000 «умных» счетчиков. 

 

«Умные» счетчики газа в домах самаркандцев появятся раньше запланированного

 

Полная реализация данной программы в Самаркандской области должна была завершится к концу 2021 года. Однако, как передает пресс-служба "Hududgaz Samarqand”, принято решение форсировать данный процесс. Согласно новым решениям полная замена газовых счетчиков в домах жителей города Самарканда завершится 1 февраля 2021 года. В рамках всей области установлена дата 1 августа будущего года.

 

Установка новых счетчиков газа проводится для населения бесплатно. Один раз в 10 лет они будут проходить лабораторную проверку также за счет газовых компаний. Приборы учета газа нового поколения будут работать в режиме онлайн, извещать потребителей об истекающем лимите средств на счету путем звукового сигнала или СМС. 


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