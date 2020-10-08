Официальное сообщение СЭС об отравлении 15 человек в Самарканде

Согласно заключению Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия, причиной отравления 16 человек в Самарканде куриным мясом стал нитрат натрия, который по ошибке был использован в качестве соли во время приготовления шашлыка.

Напомним, массовое отравление членов семьи Ходжимамедовых произошло с ночь с 4 на 5 октября нынешнего года. Глава семейства Олимджон Ходжимамедов, проживающий по улице Зиёкорлар, 16 в Самарканде, решил угостить членов семьи и работающих в его доме пятерых мастеров шашлыком из куриного мяса. Всего ужинали 16 человек. Спустя три часа после трапезы первым, кто потерял сознание от головной боли, недомогания, рвоты и тошноты, был Акбар Абдурасулов- 36-летний рабочий из Нарпайского района. ​​ Вскоре указанные клинические признаки, после употребления в тот вечер шашлыка, наблюдались и у других людей. С 00:40 по 03:00 часов все пострадавшие были немедленно доставлены в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

По данным пресс-службы областного СЭС, куриным шашлыком отравились все 16 человек. Из них самому молодому 5 лет, старшему-62. По прибытию в больницу им был поставлен диагноз «Острое отравление токсинами, продуцирующими метгемоглобин». Абдурасулов ​​Акбар, Хасанов Сухроб, Ходжимамедова Рукия, Собиржонов Мухаммадали, Собиржонова Камола госпитализированы в реанимационное отделение больницы, остальные - в токсикологическое отделение. Больные Акбар Абдурасулов и Мухаммадали Собирджонов с затрудненным дыханием подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние молодых людей критическое. В настоящее время семь пациентов находятся на лечении в больнице, 8 из них выписаны домой.

В ходе осмотра в доме, где было выявлено заболевание, взяты образцы курицы, соли, специй, помидоров, питьевой воды, чакки, масла и переданы в региональные лаборатории областного центра благополучия. Согласно результатам первичного лабораторного анализа, в качестве соли использовался нитрат натрия. Он был обнаружен в специях, соленой маринованной курице, супе, фрикадельках. Нитрат натрия, хранящийся в полиэтиленовом пакете, был добавлен в продукты питания по ошибке. Как признается сам Олимджон Ходжимамедов, в тот вечер он ел меньше всех, так как почувствовал иной вкус и горечь во рту, в результате чего у него не было никаких клинических признаков и жалоб на здоровье. По данному происшествию проводится разъяснительная и пропагандистская работа по предотвращению повторного отравления.