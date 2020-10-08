Сколько мигрантов в период пандемии вернулись в Самарканд?

По сведениям областного управления по труду, занятости и социальной защите населения, более 32 тысяч трудовых мигрантов в первом полугодии были возвращенына родину, около 10 тысяч - трудоустроены, 15 тысяч прошли профобучение, около 4 600 из них работают по найму. Последний способ заработка носит, к сожалению, временный характер.

41-летняя Дилрабо из Тайлякского района в период пандемии оказалась в числе мигрантов, вернувшихся чартерным рейсом. Более десяти лет она жила в России.

- В 19 лет я вышла замуж в соседний Ургутский район, - начинает разговор женщина. – Семейная жизнь не сложилась, постоянные скандалы со свекровью разрушили семью. С двумя маленькими детьми я вынуждена была вернуться домой, где меня никто не ждал. Я никогда нигде не работала и, оставшись без средств к существованию, соглашалась на любую работу, но и это не спасло мою семью от разногласий и ссор. Я чувствовала себя изгоем, меня стыдились все – братья и сестры, мать и отец, родственники, казалось, и соседи осуждали мой поступок. Чтобы не обременять семью, я ушла из дома к тете и некоторое время жила у неё.

Спустя пару лет, знакомые предложили женщине уехать в Санкт-Петербург на заработки, обещая неплохой доход и стабильную работу. Оставив сыновей у родственницы, она отправилась в город на Ниве. Сразу по приезду женщина поняла, что её обманули.

- На вокзале меня никто не встретил, – рассказывает Дилрабо. - Не понимая, куда идти, я осталась ночевать на железнодорожном вокзале, где познакомилась с трудовыми мигрантами из Таджикистана. Они предложили мне ночлег, я согласилась. Приехав на квартиру, впервые увидела, как трудовые мигранты по 8-10 человек живут в двухкомнатной квартирке. Найти работу оказалось несложно. За десять лет кем я только не работала: кладовщицей, уборщицей, сортировщицей... Здесь я вышла замуж за такого же мигранта, как я. У нас родилось трое детей. Вместе мы прожили более семи лет, но однажды он привел женщину с ребенком и сказал, что ей негде жить. Я согласилась, потому что когда-то сама была в такой же ситуации. Однажды поссорившись с мужем, увидела, как он зашел в комнату той женщины и остался там на всю ночь. Устраивать скандал не было смысла, потому что идти было некуда, да и денег на отдельную квартиру не было. Спустя некоторое время мужа депортировали в Таджикистан. Моей зарплаты едва хватало на оплату квартиры, что уж говорить о детях… Собрав вещи и взяв с собой своих троих маленьких детей, я ушла… Целый день мы бродили, пока не забрели в один дом с подсобным хозяйством, пообщавшись с хозяевами я напросилась к ним переночевать в теплице. На следующий день хозяйка не выгнала меня, пожалев маленьких детей. Некоторое время я ухаживала за теплицей, пока обо мне не узнали соседи, которые позвонили в Республиканский социально-информационный центр Istiqbolli avlod. На следующий день к нам пришли волонтеры Московского центра временного пребывания «Добрый дом», где я находилась до возвращения на родину.

Мы не можем вести подсчет тех, кто оказался обманутым своим заграничным работодателем, но стараемся оказать помощь каждому, - говорит юрист Самаркандского отделения центра Istiqbolli avlod Фирдавс Мухаммадиев. - Узнав о жительнице Тайлякского района и её детях, мы постарались помочь ей, вели переговоры для возвращения их на родину. Совместными усилиями председателя махалли «Равот» мы восстановили родительский дом женщины, где уже никто не жил, и сейчас делаем все возможное для трудоустройства женщины и ее реинтеграции в общество. На земельном участке жительницы строится теплица. Женщина получает пособие на несовершеннолетних детей, на днях ей был выдан биометрический паспорт.

Конечно, не всегда история вернувшихся мигрантов заканчивается успешно. Можно привести множество примеров с мигрантами, обивающими пороги предприятий в поисках достойного заработка. Понимая тяготы мигрантов в сентябре текущего года, Глава республики подписал Постановление "О мерах по созданию системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции", согласно которому мигрантам будут оказывать финансовую и социальную поддержку, включая медицинское страхование. Кроме того, запланировано укрепление международного сотрудничества. Каждый трудовой мигрант перед отправкой на работу за рубеж пройдет обучение профессиям и иностранным языкам, а вернувшимся на родину помогут интегрироваться в общество - их обеспечат работой, помогут начать новый бизнес.

Кроме того, с нового года трудовая деятельность в качестве организованного мигранта приравнивается к самозанятой трудовой деятельности, к ним применяется соответствующий порядок налогообложения и расчета пенсий.