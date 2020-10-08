Сколько мигрантов в период пандемии вернулись в Самарканд?

По сведениям областного управления по труду, занятости и социальной защите населения, более 32 тысяч трудовых мигрантов в первом полугодии были возвращенына родину, около 10 тысяч - трудоустроены, 15 тысяч прошли профобучение, около 4 600 из них работают по найму. Последний способ заработка носит, к сожалению, временный характер.
41-летняя Дилрабо из Тайлякского района в период пандемии оказалась в числе мигрантов, вернувшихся чартерным рейсом. Более десяти лет она жила в России.
Спустя пару лет, знакомые предложили женщине уехать в Санкт-Петербург на заработки, обещая неплохой доход и стабильную работу. Оставив сыновей у родственницы, она отправилась в город на Ниве. Сразу по приезду женщина поняла, что её обманули.
Мы не можем вести подсчет тех, кто оказался обманутым своим заграничным работодателем, но стараемся оказать помощь каждому, - говорит юрист Самаркандского отделения центра Istiqbolli avlod Фирдавс Мухаммадиев. - Узнав о жительнице Тайлякского района и её детях, мы постарались помочь ей, вели переговоры для возвращения их на родину. Совместными усилиями председателя махалли «Равот» мы восстановили родительский дом женщины, где уже никто не жил, и сейчас делаем все возможное для трудоустройства женщины и ее реинтеграции в общество. На земельном участке жительницы строится теплица. Женщина получает пособие на несовершеннолетних детей, на днях ей был выдан биометрический паспорт.
Конечно, не всегда история вернувшихся мигрантов заканчивается успешно. Можно привести множество примеров с мигрантами, обивающими пороги предприятий в поисках достойного заработка. Понимая тяготы мигрантов в сентябре текущего года, Глава республики подписал Постановление "О мерах по созданию системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции", согласно которому мигрантам будут оказывать финансовую и социальную поддержку, включая медицинское страхование. Кроме того, запланировано укрепление международного сотрудничества. Каждый трудовой мигрант перед отправкой на работу за рубеж пройдет обучение профессиям и иностранным языкам, а вернувшимся на родину помогут интегрироваться в общество - их обеспечат работой, помогут начать новый бизнес.
Кроме того, с нового года трудовая деятельность в качестве организованного мигранта приравнивается к самозанятой трудовой деятельности, к ним применяется соответствующий порядок налогообложения и расчета пенсий.