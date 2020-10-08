В Самарканде куриным мясом отравились 15 человек

5 октября этого года в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи обратились15 человек с отравлением.

По предварительной информации, в 05:30 гражданин О., 1987 г.р., приготовил у себя дома куриный шашлык. После употребления мяса 10 членов семьи, проживающих вместе с ним, почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь.

В настоящее время его жена, дети, мать, невестка, племянники и 5 мастеров, работающих в доме, находятся в больнице под присмотром врачей. Ситуацию расследуют соответствующие органы.