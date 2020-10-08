Минздрав оправдался за непонятную статистику ковидных больных в Самарканде

Министерство здравоохранения объяснило, почему официальная статистика по зараженным коронавирусом и данные, полученные Антикоррупционным агентством, отличаются примерно в 10 раз. Причина в том, что министерство включает в статистику только случаи коронавируса, подтвержденные ПЦР-тестом, а остальные больные с пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями просто не проходят как ковидные, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что директор Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что официальная статистика по числу заразившихся коронавирусом в Самаркандской области оказалась занижена в 10 раз.

По данным Минздрава, по состоянию на 23:30 5 октября в Самаркандской области было выявлено 2160 случаев коронавируса, выздоровело 2017 пациентов, лечение проходили 143 пациента. При этом, по данным Бурханова, в настоящее время в больницах Самарканда от коронавируса лечатся 1155 пациентов, то есть реальное число зараженных занижено почти в 10 раз.

Эти разночтения стали поводом для тщательного изучения статистики, выплат медицинскому персоналу, работающему с ковидными больными, тендеров и госзакупок, которое проведет Антикоррупционное агентство.

В Минздраве в свою очередь заявили, что не заинтересованы в сокрытии статистики по коронавирусу.

"Статистика ведется на основе рекомендаций ВОЗ и включает только пациентов, заболевание которых подтверждено специальным лабораторным медицинским исследованием (ПЦР), включая результаты анализов, проведенных в негосударственных медицинских учреждениях. Пациенты с подозрением на коронавирус, но не подтвержденные в результате тестирования, с другой респираторной инфекцией или пневмонией, не включаются в официальную статистику", – заявили в министерстве.

Там также отметили, что с наступлением холодов, когда наблюдается рост сезонных респираторных заболеваний, распространение различных вирусных заболеваний среди населения приводит к увеличению количества пациентов в медицинских учреждениях.

Такие пациенты проходят лечение в инфекционных больницах и распределительных центрах в регионах страны, а также во временных больницах для пациентов с коронавирусом, в том числе в Самаркандской области.

Например, в настоящее время в Самаркандской области для населения 11 районов и двух городов предусмотрены 11 763 места в 41 больнице. Из них 2950 предназначены для лечения больных с коронавирусом или подозрением на него.

В настоящее время в этих клиниках налажено стационарное лечение пациентов с подозрением на коронавирус, но не подтвержденными лабораторными исследованиями (ПЦР), в том числе с сезонными инфекционными респираторными заболеваниями с аналогичными ковиду клиническими симптомами.

По состоянию на 7 октября этого года 136 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция проходят лечение в регионе на основе рекомендаций ВОЗ. Это соответствует официальной статистике, предоставленной министерством.

Министерство здравоохранения призвало общественность не распространять неподтвержденную информацию, вызывающую неуместную путаницу, и основываться только на официальных данных.