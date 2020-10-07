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  • 7 октябрь 2020 21:30
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Частное агентство занятости «Amilee Bahora» в Самарканде обмануло 300 человек. Вынесен судебный приговор

Руководители частного агентства занятости «Amilee Bahora»  в Самарканде, обещавшие отправить узбекистанцев на заработки за границу, приговоренык тюремному заключению. Число потерпевших по этому уголовному делу составило более 300 человек.

 

Частное агентство занятости «Amilee Bahora» в Самарканде обмануло 300 человек. Вынесен судебный приговор

 

Учредитель агентства, Джахонгир Тахиров, 1970 г.р., приобрел дом №9, расположенный по улице Регистанской в Самарканде. Мошенническую деятельность основатель компании вел в сговоре со своей знакомой Бахорой Рауповой, 1972 г.р.

 

Согласно приговору городского суда  по уголовным делам, Джахонгир Тохиров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 168 (мошенничество), частью 1 статьи 189 и частью 1 статьи 228 УК  РУз. Суд приговорил Джахонгира Тахирова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

 

Подсудимая Бахора Раупова также признана виновной согласно статьям 168 и 189  УК РУз и приговорена к 5 годам лишения свободы.

 

Кроме того, суд постановил выставить на аукцион офисное здание площадью 116,95 кв. м. для возмещения ущерба  потерпевшим. Стоимость помещения агентства оценена в 1 млрд 3,17 млн ​​сумов. Оставшиеся средства будут возвращены Дж. Тахирову и Б. Рауповой.


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