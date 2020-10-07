Как в этом году отметим день города Самарканда?

В областном хокимияте был обсужден вопрос празднования Дня города Самарканда, который отмечается 18 октября.

Отмечалось, что с соблюдением мер эпидемиологической безопасности в городе пройдут ряд интересных мероприятий. По традиции к памятнику Амира Темура будут возложены цветы, а в мавзолее Тимуридов ( Гур – эмир) прочитана соответствующая молитва.



В областном театре драмы и музыки, в поселке Кимёгарлар пройдут концертные программы, на Регистане состоится лазерное шоу. На улице Алишера Навои 18-20 октября будут организованы продовольственная и вещевая ярмарки, в Центральном парке пройдет фестиваль национальных блюд.



Планируется, что в праздничные дни состоится открытие гастрономического Бродвея и нового здания агентства государственных услуг, а посещение исторических памятников и музеев в этот день будет бесплатным. Запланированы также культурно-просветительские мероприятия в образовательных учреждениях и махаллях.