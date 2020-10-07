» » » Как в этом году отметим день города Самарканда?
﻿
  • 7 октябрь 2020 20:45
  • 142

Как в этом году отметим день города Самарканда?

В областном хокимияте был обсужден вопрос празднования Дня города Самарканда, который отмечается 18 октября.

 

Как в этом году отметим день города Самарканда?

 

Отмечалось, что с  соблюдением мер эпидемиологической безопасности в   городе пройдут ряд интересных мероприятий. По традиции к памятнику Амира Темура будут возложены цветы, а в  мавзолее Тимуридов ( Гур – эмир) прочитана  соответствующая молитва.


В областном театре драмы и музыки, в поселке Кимёгарлар пройдут концертные программы, на Регистане состоится лазерное шоу.  На улице Алишера Навои 18-20 октября будут организованы продовольственная и вещевая  ярмарки, в Центральном парке  пройдет фестиваль национальных блюд.


Планируется, что в праздничные дни состоится открытие  гастрономического Бродвея и нового здания агентства государственных услуг, а посещение исторических памятников и музеев в этот день будет бесплатным.  Запланированы также культурно-просветительские мероприятия в образовательных учреждениях и махаллях.


Похожие статьи:
﻿
Самаркандцы отметили день города

Самаркандцы отметили день города

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Какие улицы перекроют в День города?

Какие улицы перекроют в День города?

Новости Самарканда
﻿
На улице Алишера Навои развернулась выставка сельхозпродукции

На улице Алишера Навои развернулась выставка сельхозпродукции

Новости Самарканда
﻿
Как в Самарканде готовятся отметить День города?

Как в Самарканде готовятся отметить День города?

Новости Самарканда
﻿
Самаркандцы готовятся отметить День города

Самаркандцы готовятся отметить День города

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика