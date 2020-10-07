» » » Глава Антикоррупционного агентства привел альтернативную статистику COVID-19 в Самарканде
﻿
  • 7 октябрь 2020 20:21
  • 75

Глава Антикоррупционного агентства привел альтернативную статистику COVID-19 в Самарканде

Глава Антикоррупционного агентства привел альтернативную статистику COVID-19 в Самарканде

Директор Агентства по противодействию коррупции на пресс-конференции во вторник привел альтернативную статистику COVID-19 в Самаркандской области. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Как сообщило Министерство здравоохранения, по состоянию на 23:00 5 октября в Самаркандской области выявлено 2160 случаев коронавируса, выздоровело 2017 пациентов, то есть на сегодняшний день лечение проходят 143 пациента с COVID-19.

 

Согласно данным агентства, реальное число пациентов с коронавирусом в Самаркандской области, проходящих лечение в медучреждениях, составляет 1155.

 

«Зачем нужно в 10 раз (на самом деле 8 — ред.) уменьшать [статистику]? Возможно, это не коррупция. Мы должны изучить причины. На примере Самаркандской области я могу сказать, что такая ситуация во всех областях. То есть мы хотим комплексно изучить и статистику, и выплаты медработникам, и тендеры, и государственные закупки, и, самое главное, родственные связи [на госслужбе]», — заявил он.

 

Ранее были сообщения, что официальная статистика по коронавирусу, публикуемая Минздравом, может быть ложной. Министерство перестало давать развернутую статистику по регионам, а также указывать пол, возраст, инициалы имен и место проживания (лечения) умерших пациентов с COVID-19. Это произошло после публикации в издании Daryo.uz материала о «выздоровлении» пациентов за 2−3 дня.

 

Более того, Минздрав до сих пор не учитывает число пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, а также не включает в статистику больных пневмонией.


Похожие статьи:
﻿
К 10:00 часам 2 августа в Узбекистане выявили 257 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего выявлено в Самаркандской области

К 10:00 часам 2 августа в Узбекистане выявили 257 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего выявлено в Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
Министерство здравоохранения: Сегодня по всей стране от коронавируса выздоровело 28 больных. В Самарканде излечено 2 человека

Министерство здравоохранения: Сегодня по всей стране от коронавируса выздоровело 28 больных. В Самарканде излечено 2 человека

Новости Самарканда
﻿
Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде число больных коронавирусом достигло 8

В Самарканде число больных коронавирусом достигло 8

Новости Самарканда
﻿
7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика