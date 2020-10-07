Талант плюс льготы и возможности

В нашей стране в соответствии с постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 2 марта 2020 года создаются дополнительные возможности для обучения женщин и девушек в высших образовательных учреждениях. На днях девушек, принятых в Самаркандский государственный университет на льготной основе, тепло поздравили с этим событием, что говорит об особенном внимании к этому вопросу со стороны учебного заведения.

В текущем году 940 женщин и девушек удостоились счастья быть студентками. Из них 20 приняты на обучение в Самаркандский государственный университет по дополнительным квотам на основе государственного гранта.Представители руководства университета посетили дома принятых на льготной основе студенток из Республики Каракалпакстан, Самарканда, Пайарыкского, Пастдаргомского, Кушрабатского, Иштыханского и Булунгурского районов, вручив им памятные подарки и поздравления от ректора университета.

Пресс-служба Самаркандского

государственного университета