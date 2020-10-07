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  • 7 октябрь 2020 17:31
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Талант плюс льготы и возможности

В нашей стране в соответствии с постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 2 марта 2020 года создаются дополнительные возможности для обучения женщин и девушек в высших образовательных учреждениях. На днях девушек, принятых в Самаркандский государственный университет на льготной основе, тепло поздравили с этим событием, что говорит об особенном внимании к этому вопросу со стороны учебного заведения.

 

Талант плюс льготы и возможности

 

В текущем году 940 женщин и девушек удостоились счастья быть студентками. Из них 20 приняты на обучение в Самаркандский государственный университет по дополнительным квотам на основе государственного гранта.

Представители руководства университета посетили дома принятых на льготной основе студенток из Республики Каракалпакстан, Самарканда, Пайарыкского, Пастдаргомского, Кушрабатского, Иштыханского и Булунгурского районов, вручив им памятные подарки и поздравления от ректора университета.
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Пресс-служба Самаркандского

 государственного университета


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