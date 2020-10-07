» » » Как наполеоновская мебель попала в Самарканд?
﻿
  • 7 октябрь 2020 14:56
  • 132

Как наполеоновская мебель попала в Самарканд?

В экспозициях Самаркандского областного краеведческого музея, входящего в состав Самаркандского Государственного музея-заповедника демонстрируется мебельный гарнитур, состоящий из дивана, двух кресел, четырёх стульев, круглого низкого стола, большого письменного стола и двух шкафов. Отличительной  особенностью этих предметов мебели является то, что на них имеется буквенное обозначение «N», что соответствует вензелю Императора Наполеона.

 

Как наполеоновская мебель попала в Самарканд?

 

Бытует несколько версий появления императорской мебели в Самарканде. Остановимся на одной из них.

 

Царь Александр I  после победы русских войск над Наполеоном, при возвращении из Парижа в Петербург забирает с собой мебельной гарнитур французского императора. По  прохождении некоторого времени он дарит гарнитур отличившемуся в войне приближённому Белинкову. Таким образом, раритетная мебель оказывается в быту царского вельможи и от поколения к поколению передаётся по наследству...    

 

Как наполеоновская мебель попала в Самарканд?

 

Послевоенный 1946 год. Снабженец колхоза имени Кагановича А Каплан везёт в город Ленинград несколько вагонов сухофруктов. Там он узнаёт, что вдова академика Белинкова продаёт  мебельный гарнитур, покупает его  и привозит в колхоз. Мебель долгие годы украшает кабинет председателя колхоза и используется по прямому назначению…

 

Учитывая уникальность мебельного гарнитура, созданного в начале ХIХ века в стиле «ампир», комиссия в составе ответственных сотрудников Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Управления художественной экспертизы, Самаркандского областного и районного хокимиятов, представителей местного ширкатного хозяйства принимает решение  о передаче всего  комплекта мебельного гарнитура в государственный музейный фонд, в частности в фонды  Самаркандского Государственного музея-заповедника.

 

Как наполеоновская мебель попала в Самарканд?

 

В настоящее время, после проведения  соответствующих реставрационных работ уникальный  мебельный гарнитур наполеоновского периода, экспонируется в залах  Самаркандского областного Краеведческого музея.  Посетители музея, в том числе многочисленные зарубежные туристы   надолго останавливаются перед мебельным  гарнитуром. Поистине, высокохудожественные ценности, к тому же и с удивительной судьбой  --  завораживают  людей своей загадочностью. 


Похожие статьи:
﻿
В Пайарыкском районе нашли предметы обихода периода античности

В Пайарыкском районе нашли предметы обихода периода античности

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В Самарканде сгорел мебельный цех

В Самарканде сгорел мебельный цех

Новости Самарканда
﻿
Что намечается в Самарканде на День музеев?

Что намечается в Самарканде на День музеев?

Новости Самарканда
﻿
Соприкосновение с историей

Соприкосновение с историей

Новости Самарканда / Туризм
﻿
В Самарканде состоялась пресс-конференция

В Самарканде состоялась пресс-конференция

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика