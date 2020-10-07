Как наполеоновская мебель попала в Самарканд?

В экспозициях Самаркандского областного краеведческого музея, входящего в состав Самаркандского Государственного музея-заповедника демонстрируется мебельный гарнитур, состоящий из дивана, двух кресел, четырёх стульев, круглого низкого стола, большого письменного стола и двух шкафов. Отличительной особенностью этих предметов мебели является то, что на них имеется буквенное обозначение «N», что соответствует вензелю Императора Наполеона.

Бытует несколько версий появления императорской мебели в Самарканде. Остановимся на одной из них.

Царь Александр I после победы русских войск над Наполеоном, при возвращении из Парижа в Петербург забирает с собой мебельной гарнитур французского императора. По прохождении некоторого времени он дарит гарнитур отличившемуся в войне приближённому Белинкову. Таким образом, раритетная мебель оказывается в быту царского вельможи и от поколения к поколению передаётся по наследству...

Послевоенный 1946 год. Снабженец колхоза имени Кагановича А Каплан везёт в город Ленинград несколько вагонов сухофруктов. Там он узнаёт, что вдова академика Белинкова продаёт мебельный гарнитур, покупает его и привозит в колхоз. Мебель долгие годы украшает кабинет председателя колхоза и используется по прямому назначению…

Учитывая уникальность мебельного гарнитура, созданного в начале ХIХ века в стиле «ампир», комиссия в составе ответственных сотрудников Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Управления художественной экспертизы, Самаркандского областного и районного хокимиятов, представителей местного ширкатного хозяйства принимает решение о передаче всего комплекта мебельного гарнитура в государственный музейный фонд, в частности в фонды Самаркандского Государственного музея-заповедника.

В настоящее время, после проведения соответствующих реставрационных работ уникальный мебельный гарнитур наполеоновского периода, экспонируется в залах Самаркандского областного Краеведческого музея. Посетители музея, в том числе многочисленные зарубежные туристы надолго останавливаются перед мебельным гарнитуром. Поистине, высокохудожественные ценности, к тому же и с удивительной судьбой -- завораживают людей своей загадочностью.