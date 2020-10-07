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  • 7 октябрь 2020 8:56
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Хоким города Самарканда будет ездить на автобусе

На прошедшем в Самаркандском областном хокимияте очередном совещании были рассмотрены вопросы качества транспортного обслуживания населения. 

 

 

 

Хоким города Самарканда будет ездить на автобусе

 

Эта тема на разных уровнях поднималась не раз, но кардинального улучшения качества сервиса в этой сфере не наступало.  На этот раз власти решили изменить тактику – теперь целый ряд больших начальников Самаркандской области на собственной шкуре испытают  роль пассажиров общественного транспорта.

 

По итогам совещания  на заместителя хокима области А. Шукурова, заместителя начальника областного управления транспорта Ж. Коржовова, начальника областного управления безопасности дорожного движения Ф. Шайзокова,  хокима  г. Самарканда  Б.  Облокулова и его заместителя Р. Олимова возложены необычные задачи. Им, с целью изучения реального положения дел в системе общественных перевозок, предписано одну неделю ездить только на автобусах и такси.

 

Хоким города Самарканда будет ездить на автобусе

 

Через несколько минут, после опубликования данного сообщения, поступили новости, что заместитель хокима области А. Шукуров уже начал пользоваться городским автобусом. (На фото  на переднем плане).


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