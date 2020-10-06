» » » Жительница Самарканда решила ограбить дом собственной бабушки. Для этого она воспользовалась услугами своего знакомого
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  • 6 октябрь 2020 11:13
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Жительница Самарканда решила ограбить дом собственной бабушки. Для этого она воспользовалась услугами своего знакомого

28 сентября 25-летняя жительница города Самарканда из-за разногласий между ее семьей и бабушкой, из мести решила ограбить ее дом. Она знала о том, что в доме ее родной бабушки и дяди имеются денежные средства в размере 40 тысяч долларов США и золотые украшения на сумму около 10 тысяч долларов США. Об этом сообщили в пресс-службеУВД Самаркандской области.

 

Жительница Самарканда решила ограбить дом собственной бабушки. Для этого она воспользовалась услугами своего знакомого

 

Для этого Б. договорилась со своим знакомым по имени А. о том, чтобы он ограбил дом бабушки и дяди, взяв оттуда все ценности, и за это она пообещала ему 10 тысяч долларов США. Б. начертила «наемному грабителю» план дома бабушки и привела его на этот адрес, объяснив, издалека как зайти в дом и какой он изнутри, также она составила план преступления.  


По оперативной информации, полученной по данному факту, 3 октября текущего года в ходе проведения оперативного мероприятия сотрудниками СГБ и УКД ОВД по городу Самарканду, во время повторной встречи была задержана гражданка Б. и «наемный грабитель».

 

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД по городу Самарканд возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведутся следственные действия.


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