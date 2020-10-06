В Самарканде автомобиль Малибу упал в канаву

Водитель автомобиля Малибу и один пассажир госпитализирован в медицинское учреждение с телесными травмами, полученными в результате дорожного инцидента.

По предварительным данным УВД области и проведенному расследованию РОВД, установлено, что авария произошла 5 октября 2020 года в 16:10 на 69 км трассы 4р-48. Водитель автотранспортного средства, двигавшийся в этом направлении, не справился с управлением и упал в канаву. Автомобиль опрокинулся в воду на водительскую сторону.

В настоящее время состояние обоих участников аварии оценивается как хорошее. Главное управление безопасности дорожного движения УВД Самаркандской области призывает водителей проявлять бдительность на дорогах.