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  • 6 октябрь 2020 10:36
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В Самарканде автомобиль Малибу упал в канаву

Водитель автомобиля Малибу и один пассажир госпитализирован в медицинское учреждение с телесными травмами, полученными в результате дорожного инцидента. 

 

В Самарканде автомобиль Малибу упал в канаву

 

По предварительным данным УВД области и проведенному расследованию РОВД, установлено, что авария произошла 5 октября 2020 года в 16:10 на 69 км трассы 4р-48. Водитель автотранспортного средства, двигавшийся в этом направлении, не справился с управлением и упал в канаву. Автомобиль опрокинулся в воду  на водительскую сторону.

 

В настоящее время состояние обоих  участников  аварии оценивается как хорошее. Главное управление безопасности дорожного движения УВД  Самаркандской области призывает водителей проявлять бдительность на дорогах.


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