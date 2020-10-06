 Сдано в эксплуатацию обновленное здание Самаркандского районного «ПТЭС»

Юридические и физические лица в составе акционерного общества «Самаркандского предприятия территориальных электрических сетей» начали свою деятельность в обновленном отделе государственных и подрядных услуг, а также сотрудники Самаркандского районного «ПТЭС» в административном здании с современным видом и новым архитектурным решением.





По инициативе председателя правления АО «Территориальные электрические сети» полностью реконструировано старое здание «Самаркандского районного предприятия электрических сетей», построенное в 1993 году. На церемонию сдачи объекта в эксплуатацию после капитального ремонта были приглашены жители района и ветераны промышленности. Участники мероприятия ознакомились с условиями труда сотрудников предприятия и удобствами, созданными для потребителей.





Отмечалось, что АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» проделало ряд мероприятий для обеспечения потребителей электроэнергией и ее стабильности, а также для подготовки к осенне-зимнему сезону. В частности, идет подготовка к осенне-зимнему сезону 2020/2021 года. В текущем году полностью отремонтировано 2767,0 км линий электропередачи и 788 трансформаторных пунктов, а также 8 силовых трансформаторов 35/110 кВ.





Вместе с тем, в целях подготовки электрооборудования и сетей к осенне-зимнему сезону запланирован текущий ремонт 5 534,0 км линий электропередачи и 1 575 трансформаторных пунктов, на сегодняшний день отремонтированы 4 320,3 км линий электропередачи и 1 257 трансформаторной точки.





Завершена также работа на подстанции «АвтоВАЗ». По сообщению пресс-службы предприятия, принимаются все меры для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии и неоправданных отключений в сезон.